Расследование против сына Авакова завершено

Сейчас дело, фигурантами которого являются сын министра внутренних дел Александр Аваков и бывший заместитель главы МВД Сергей Чеботарь, переданы для ознакомления подозреваемым и стороне их защиты. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщили журналистам в НАБУ.

При этом в ведомстве уточнили, что временных рамок для ознакомления не предусмотрено законодательством, однако, в случае затягивания процедуры, сторона обвинения может обратиться в суд для установления предельного срока.

Напомним, апелляционный суд отменил определение Соломенского районного суда об аресте имущества бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря в "деле рюкзаков".

Как сообщал УРА-Информ, 31 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках так называемого "дела рюкзаков" сообщило о подозрении сыну министра внутренних дел Украины Александру Авакову, бывшему заместителю главы МВД Сергею Чеботарю и представителю фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимиру Литвину в растрате 14 миллионов гривен.