На Полтавщине в вагоне поезда нашли боевые гранаты – ФОТО

По словам правоохранителей, обходчик грузовых железнодорожных вагонов нашел полиэтиленовый пакет черного цвета с взрывоопасными предметами. Было установлено, что ими оказались шесть боевых гранат РГД-5 и шесть боевых гранат Ф-1 с боевыми запалами к ним.

На месте инцидента работала взрывотехническая служба, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружили.

Известно, что гранаты изъяты и направлены для проведения дальнейших следственных действий.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Христиновском районе Черкасской области прогремел взрыв. Тут участник антитеррористической операции взорвал гранату в жилом доме. К счастью, в результате взрыв жертв и пострадавших нет.