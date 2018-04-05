12:05 05.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Полтавщине в вагоне поезда нашли боевые гранаты – ФОТО

В Полтавской области в городе Горишних Плавнях в одном из вагонов поезда обнаружили боевые гранаты. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

На Полтавщине в вагоне поезда нашли боевые гранаты – ФОТО

По словам правоохранителей, обходчик грузовых железнодорожных вагонов нашел полиэтиленовый пакет черного цвета с взрывоопасными предметами. Было установлено, что ими оказались шесть боевых гранат РГД-5 и шесть боевых гранат Ф-1 с боевыми запалами к ним.

На месте инцидента работала взрывотехническая служба, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружили.

Известно, что гранаты изъяты и направлены для проведения дальнейших следственных действий.

Как сообщал ранее  "УРА-Информ", в Христиновском районе Черкасской области  прогремел взрыв. Тут участник антитеррористической операции взорвал гранату в жилом доме. К счастью, в результате взрыв жертв и пострадавших нет.


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