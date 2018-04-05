10:59 05.04.2018 | Общество | Новости
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На Филиппинах произошло землетрясение

На втором по величине острове Филиппин Минданао в четверг утром, 5 апреля, произошло землетрясение.

На Филиппинах произошло землетрясение

Его магнитуда составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр подземных толчков около семи часов утра был зафиксирован в 45 километрах к юго-востоку от населенного пункта Таррагона.

Очаг землетрясения залегал на глубине 64,4 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 2 апреля, в юго-западной части Тихого океана произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,3 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Reuters, ссылаясь на геологическую службу Соединенных Штатов Америки, землетрясение произошло к юго-западу от Тонги - государства-архипелага в юго-западной части Тихого океана.


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