На Филиппинах произошло землетрясение

Его магнитуда составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр подземных толчков около семи часов утра был зафиксирован в 45 километрах к юго-востоку от населенного пункта Таррагона.

Очаг землетрясения залегал на глубине 64,4 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 2 апреля, в юго-западной части Тихого океана произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,3 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Reuters, ссылаясь на геологическую службу Соединенных Штатов Америки, землетрясение произошло к юго-западу от Тонги - государства-архипелага в юго-западной части Тихого океана.