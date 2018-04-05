Миллион украинцев воспользовалось 4G за неделю

Об этом сообщают пресс-службы двух мобильных операторов, которые уже запустили новый интернет - Vodafone i lifecell.

В частности, lifecell заявил, что приблизительно 400 тысяч пользователей уже протестировали 4.5G-связь оператора.

Как сообщают в компании, среди числа тех их абонентов, у кого уже был телефон с поддержкой LTE и USIM-карты, приблизительно 40% уже тестируют 4.5G-связь.

Примечательно, что введение такого типа интернет-соединения на некоторых территориях привело к поднятию объема использованного трафика более чем вдвое. Больше всего потребляют новшество население Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы.

Как сообщили в Vodafone, больше 600 тысяч уже воспользовались связью 4G, за первые дни работы сети, после чего объем трафика в зоне действия 4G увеличился на 40% в основном за счет видео сервисов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", оператор мобильной связи "Vodafone Украина" запустил скоростной 4G интернет в диапазоне 2,6 ГГц.