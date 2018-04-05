17:30 05.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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К осужденному активисту Балухе требуют допустить медиков после его голодовки

Министерство иностранных дел Украины выдвинуло очередное требование допустить украинских докторов к осужденному на временно оккупированной территории полуострова Крым украинскому активисту Владимиру Балухе.

К осужденному активисту Балухе требуют допустить медиков после его голодовки

Об этом сообщает в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Как пишет Беца, отважный Владимир Балух, политический заключенный Российской Федерации, голодает с 19.03, в то время как состояние здоровья осужденного понижается. Она вновь подчеркнула необходимость допуска украинских докторов.

Ранее защита активиста сообщала, что ему трудно дается голодовка, особенно если учесть длительные провокации со стороны администрации учреждения. Они, издеваясь, предоставляют ему вкусные продукты питания, даря соблазн его все же начать принимать еду. Разумеется это дестабилизирует его, но Балуха держит себя и свое слово.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по центральным улицам Львова прошло факельное шествие активистов  в память о командире Украинской повстанческой армии Романе Шухевиче.


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