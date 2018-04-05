Эксклюзив: Украина не привлекательна для инвесторов, — Сергей Доротич

Как отмети в интервью "Первому Деловому" председатель Союза защиты предпринимателей Сергей Доротич, основные украинцы-инвесторы за границу – это физические лица, а не бизнес-среда, что говорит о намерениях эмигрировать из страны.

"Инвестиции физического лица — это те инвестиции, которые являются первым шагом для эмиграции. Когда человек вкладывает в какую-то вещь, акцию, актив, теоретически понятно, что он или хочет, или уже рассматривает эту территорию для возможного переселения. К сожалению, ситуация такая в Украине", — отметил С.Доротич.

Также он добавил, что, несмотря на данные Госстата, об увеличении инвестиций в 2017 году почти на 3 млрд долл, Украина по ряду причин, таких как война на востоке, коррупция, несовершенная судебная система, остается не привлекательной для иностранных денежных вливаний. К тому же, более половины иностранных инвестиций это деньги страны-агрессора, которые связаны с решением НБУ докапитализировать российские банки на территории Украины.