10:33 05.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Украина не привлекательна для инвесторов, — Сергей Доротич

Облегчение с выдачей индивидуальных лицензий от Национального Банка Украины, для инвестиций за границу с июля прошлого года значительно увеличило отток валюты из страны. За три месяца текущего года почти вдвое больше НБУ выдал документов для инвестиций за рубеж, чем за вторую половину 2017-го. 

Эксклюзив: Украина не привлекательна для инвесторов, — Сергей Доротич

Как отмети  в интервью "Первому Деловому" председатель Союза защиты предпринимателей Сергей Доротич, основные украинцы-инвесторы за границу – это физические лица, а не бизнес-среда, что говорит о намерениях эмигрировать из страны. 

"Инвестиции физического лица — это те инвестиции, которые являются первым шагом для эмиграции. Когда человек вкладывает в какую-то вещь, акцию, актив, теоретически понятно, что он или хочет, или уже рассматривает эту территорию для возможного переселения. К сожалению, ситуация такая в Украине", — отметил С.Доротич. 

Также он добавил, что, несмотря на данные Госстата, об увеличении инвестиций в 2017 году почти на 3 млрд долл, Украина по ряду причин, таких как война на востоке, коррупция, несовершенная судебная система, остается не привлекательной для иностранных денежных вливаний. К тому же, более половины иностранных инвестиций это деньги страны-агрессора, которые связаны с решением НБУ докапитализировать российские банки на территории Украины.


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