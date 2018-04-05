17:15 05.04.2018 | Общество | Новости
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Дочь Скрипаля очнулась и сделала заявление

Юлия Скрипаль, известная как дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, пришла в себя от продолжительной комы и сделала первое заявление после отравления в Солсбери в Великобритании, скандально прошумевшего и повлекшего многочисленные межгосударственные конфликты.

Дочь Скрипаля очнулась и сделала заявление

Об этом сообщается на сайте полиции Лондона.

Как сообщила Ю.Скрипаль, она проснулась больше недели назад и заметила ежедневное восстановление жизненных сил.

Девушка поблагодарила всех тех, кто проявлял интерес к ее ситуации и отправлял множественные полученные ею послания доброй воли, тех кто помогал ей в поправке.

При благодарностях она особенно выделила людей из Солсбери, которые протянули руку помощи, в тот час, когда Юлия и Сергей Скрипаль пришли в недееспособное состояние из-за химического воздействия.

Юляя Скрипаль не стала разглашать подробности отравления. По ее словам, ситуация в Солсбери есть сбивающей с толку. Она напомнила о необходимости уважать личную жизнь семьи хотя бы на время ее выздоровления.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудники совета Организации по запрещению химического оружия посетили Великобританию и собрали все необходимые образцы токсичного вещества, которым были отравлены бывший сотрудник Главного разведывательного управления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.


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