Черные дельфины выбросились на побережье Новой Зеландии

По словам представителя национальной природоохранной службы Новой Зеландии, сотрудники ведомства оказались в районе события, скорее всего только через 12 часов случившейся ситуации.

"Туда тяжело было добраться, поскольку события происходили в труднодоступном районе поблизости устья реки Окуру. По этой же причине млеопитающих не сразу обнаружили", - отметили они.

Сообщается, что живы еще десять дельфинов, а остальные 28 животных спасти не удалось, спасательные службы и местное население из-за сильного ветра и высоких волн пока не могут содействовать гриндам, чтобы те выбрались на глубину.

Стоит отметить, что этот вид дельфинов в длину достигает от 4 до 8 метров, а весом в среднем около 800 кг.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на юго-западном побережье Австралии в заливе Хэмелин на берег выбросились около 150 дельфинов.