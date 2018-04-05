15:15 05.04.2018 | Общество | Новости
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Черные дельфины выбросились на побережье Новой Зеландии

На днях, по меньшей мере, 38 черных дельфинов выбросились на западный берег острова Южный Новой Зеландии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Черные дельфины выбросились на побережье Новой Зеландии

По словам представителя национальной природоохранной службы Новой Зеландии, сотрудники ведомства оказались в районе события, скорее всего только через 12 часов случившейся ситуации.

"Туда тяжело было добраться, поскольку события происходили в труднодоступном районе поблизости устья реки Окуру. По этой же причине млеопитающих не сразу обнаружили", - отметили они.

Сообщается, что живы еще десять дельфинов, а остальные 28 животных спасти не удалось, спасательные службы и местное население из-за сильного ветра и высоких волн пока не могут содействовать гриндам, чтобы те выбрались на глубину.

Стоит отметить, что этот вид дельфинов в длину достигает от 4 до 8 метров, а весом в среднем около 800 кг.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на юго-западном побережье Австралии в заливе Хэмелин на берег выбросились около 150 дельфинов.


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