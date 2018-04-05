Боевики продолжают нарушать объявленное перемирие - ВИДЕО

За прошедшие сутки, среду, 4 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 39 обстрелов. К счастью потерь среди украиснких военный нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, в частности, на Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты "Бутовка".

С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по укреплениям ВСУ в районе Авдеевки, Лебединского и Каменки. Также гранатометы НВФ применили в районе Водяного и Марьинки, вооружения БМП - вблизи Гнутово, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку Опытного и Гнутово, а снайперское и стрелковое оружие - по защитникам Широкино и Водяного. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся вблизи Павлополя, Гнутово и Невельского.

На луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли укрепления ВСУ в районе Станицы Луганской, а также - станции Донец.

Напомним, боевики продолжают срывать "пасхальное перемирие" в районе проведения антитеррористической операции. За прошедшие сутки, вторник, 3 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 24 обстрелов. В результат боевых действий один украинский военный получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказано необходимую медицинскую помощь.