08:15 04.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во вторник на Донбассе ранен один военный - ВИДЕО

Боевики продолжают срывать "пасхальное перемирие" в районе проведения антитеррористической.

Во вторник на Донбассе ранен один военный - ВИДЕО

За прошедшие сутки, вторник, 3 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 24 обстрелов. В результат боевых действий один украинский военный получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказано необходимую медицинскую помощь.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, в частности, на Донецком направлении из 82 мм миномета обстреляны защитники Опытного, а из гранатометов противник стрелял неоднократно по защитникам Авдеевки, Песков, Водяного и Пищевика.

Огонь из снайперского и стрелкового оружия велся вблизи Широкино, Водяного и Шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы противник применил неподалеку Каменки, Павлополя и Марьинки. Также из стрелкового оружия обстреляны наши позиции в районе Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Невельского и Павлополя.

На Луганском направлении из 82 мм минометов боевики вели огонь по нашим укреплениям вблизи Луганского, а из гранатометов в районе населенного пункта Новоалександровка.

Напомним, боевики продолжают срывать " пасхальное перемирие" в районе проведения антитеррористической. За прошедшие сутки, понедельник, 2 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 20 обстрелов. К счастью, никто из украинских военных не пострадал.


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