Во многих городах Украины завершен отопительный сезон

Об этом сообщают отечественные СМИ. Отмечается, что полностью приостановлен отопительный сезон в Николаеве.

Согласно решению исполкома Николаевского горсовета, было поручено завершить отопительный сезон с 3 апреля 2018 года на всех объектах, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов, амбулаторий.

Также отопление отключили в и в Херсоне. Однако, отопление в медицинских заведениях города будет подаваться до конца этой недели с помощью дополнительных устройств обогрева или автономных котельных.

По словам заместителя мэра Кривого Рога Александра Катриченко, в городе уже завершился отопительный сезон.

Добавим, что в Каменском отопление отключили еще первого апреля.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", во Львове приостановят отопительный сезон. Если температура воздуха и дальше будет расти и дальше, то уже на этой неделе отопительный сезон в городе может быть завершен.