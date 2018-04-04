01:00 04.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100190369:nastya

Во многих городах Украины завершен отопительный сезон

Большая часть украинских городов официально завершили отопительный сезон.

Во многих городах Украины завершен отопительный сезон

Об этом сообщают отечественные СМИ. Отмечается, что полностью приостановлен отопительный сезон в Николаеве.

Согласно решению исполкома Николаевского горсовета, было поручено завершить отопительный сезон с 3 апреля 2018 года на всех объектах, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов, амбулаторий.

Также отопление отключили в и в Херсоне. Однако, отопление в медицинских заведениях города будет подаваться до конца этой недели с помощью дополнительных устройств обогрева или автономных котельных.

По словам заместителя мэра Кривого Рога Александра Катриченко, в городе уже завершился отопительный сезон.

Добавим, что в Каменском отопление отключили еще первого апреля.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", во Львове приостановят отопительный сезон. Если температура воздуха и дальше будет расти и дальше, то уже на этой неделе отопительный сезон в городе может быть завершен.


Поделиться
Читайте также:
 
Мелания Трамп пришла на мероприятие Белого дома в пальто за 2600 долларов Сегодня состоится матч нон-грата: Ювентус - Реал - ВИДЕО В аэропорту Борисполь будет выделена отдельная полоса для обслуживания фанатов Лиги Чемпионов Зачем нужно было "убирать" дочь Скрипаля: раскрыты детали следсвия
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив