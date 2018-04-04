Во Львове скоро устроят традиционный "Поливаный понедельник"

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Веселье будет проходить с 12:00 до 15:00. В другое время и за пределами указанной площади обливать друг друга водой запрещено.

Как предупреждают в сообщении, с 12:00 до 15:00 маршрут электротранспорта на площади Рынок будет отменен.

Сотрудники правоохранительных органов должны будут контролировать мероприятие, чтобы все обошлось без травм, а культурно и весело. Также за порядком будет следить "Муниципальная стража".

Заместитель директора ЛГКП "Львовводоканал" Юрий Свизинский сообщил, что уже в среду, 4 апреля, будут смонтированы и испытаны специальные установки, из которых люди смогут брать воду. Он выразил надежду, что все желающие львовяне и туристы смогут взять участие в мероприятии, и что облиты будут только те участники, которые сами этого захотят.

Как добавили во Львовском водоканале, во время работы установок на таком событии обычно тратиться до 20 метров кубических питьевой воды.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Львовская городская рада намерена до 2024 года полностью отказаться от маршрутных такси.