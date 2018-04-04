11:31 04.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине стартовала выдача электронных виз для иностранцев

В среду, четвертого апреля, консульская служба Министерства иностранных дел запустила электронную визу. Теперь граждане 46 стран могут оформить визу в Украину, не выходя из дома.

В Украине стартовала выдача электронных виз для иностранцев

Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Согласно его словам, оформить е-визу могут иностранцы для въезда в нашу страну с деловой или туристической целью. В частности, для этого нужно заполнить анкету онлайн, потом скачать сканированные копии необходимых документов, а также заплатить на сайте банковской карточкой и распечатать полученную по электронной почте визу.

"Время оформления электронной визы - до 9 рабочих дней, ее стоимость - 65 долл. США, срок действия - разовая, до 30 дней", - отметил Климкин.

Вообщем- то, электронные визы вводятся для граждан следующих государств: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", от недавних пор для посещения стран-членов ЕС до 90 календарных дней виза не требуется. Но в США, Великобританию и Австралию визу требуется.


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