В Украине подтопленными остаются 113 усадеб - ГосЧС

В основном стихийное бедствие продолжает все еще нарушает жизнь людей в Черниговской области. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с городе Чернигов на улице Гончая и в садовом обществе "Заречье" водами реки Стрижень остаются подтопленными 21 домохозяйство и пять ​​жилых домов.

Тут спасателям пришлось отселить семь человек. При этом в ведомстве сообщают, что наблюдается снижение уровня воды в бассейне реки Стрижень в пределах 25 сантиметров в сутки.

В селе Новоселовка остаются подтопленными два домохозяйства, а в селе Старый Белоус, в связи с поднятием уровня воды в реке Белоус подтоплено 90 домохозяйств из которых 40 жилых домов и несколько сотен дачных участков на ориентировочной площади десять гектаров в садовых товариществах. Тут спасатели считают, что откачка воды является нецелесообразной. В общем эвакуированы 27 человек из подтопленных дачных участков.

В Сумской области все еще под водой остаются некоторые улицы города Ахтырка. В основном вода полностью сошла, однако остаются подтопленными четыре подвалы жилых домов, - заверили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате интенсивных осадков в виде дождя, таяния снега и поднятия уровней воды в реках Закарпатья произошло подтопление сельскохозяйственных угодий и местных дорог в четырех районах Закарпатской области.

По состоянию на вечер вторника, 3 апреля, в двух областях страны остаются подтопленными 441 домохозяйства.