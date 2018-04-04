В среду погода в Украины солнечная и теплая

Теперь температура начнет заметно повышаться, и украинцы смогут насладиться настоящим весенним теплом и солнцем. Осадки синоптики не прогнозируют. Ветер преимущественно южный, 3-8 метров на секунду. Температура воздуха днем достигнет 13-18 градусов тепла.

В Киеве сегодня до обеда продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 2-4 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 15-17 градусов.

На западе Украины сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 0-6 градусов тепла. Днем столбики термометров достигнут отметки в 14-21 градус.

На севере страны без осадков. Температура воздуха ночью составит 0-5 теплых градусов, в Черниговской и Сумской областях местами столбики термометров опустятся до минус 1-3 градусов. Днем потеплеет до 11-18 градусов.

В центре Украины в среду также сухо и тепло. Ночная температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до 13-20 градусов.

На востоке Украины без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем температура воздуха составит 11-16 теплых градусов.

На юге страны сегодня осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов.

В Крыму также сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла. Днем потеплеет до 12-18 градусов.

Народный прогноз: 4 апреля почитается память священномученика Василия Анкирского. В народе святого называли Василием Теплым. В подтверждение теплой весенней погоды, в народе сложилось много поговорок, например: В полдень сосульки роняют в снег слезы горючие. На Василия обычно солнце всегда ярко греть начинает, с крыш капель сыплет. Синие облака указывали на тепло и дождь: Первый апрельский дождь воза золотого стоит, говорили наши предки.