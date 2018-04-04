В Шотландии ученым удалось найти пропавший вид динозавра

Сообщается, что следы, которые оставила за собой рептилия поразили даже маститых палеонтологов. Оставленные следи имеют диаметр размером около 50 сантиметров, которые были оставлены тероподами.

На другой поверхности был зафиксирован след динозавра завропода размером около 70-ти сантиметров. Очевидно, что с такими параметрами животное запросто могло достигать высоты в 2-3 метра, а такими массивными конечностями оно было способно растоптать человека. Все находки были тщательно задокументированы, а поверхность следов динозавров была опломбирована с помощью специальных влагоустраняющих материалов.

Ученые выяснили, что ископаемые относятся к юрскому периоду, как и друние ранее найденные на острове Скай кости динозавров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ученые нашли в Гватемале более 60 тысяч построек цивилизации майя.