В Минске в среду соберется контактная группа

Ожидается, что сегодня украинская сторона поднимет вопрос освобождения заложников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси.

При этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко подтвердила, что ее подгруппа сегодня будет обсуждать вопрос освобождения заложников.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ирина геращенко заверила, что Украина готова вернуть России 23 ее гражданина, которые на данный момент в украинских тюрьмах отбывают наказание в обмен на украинских заложников.

По ее словам сегодня в украинских тюрьмах отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности, суверенитета те россияне, которые были задержаны в результате войны за свое то или иное участие в конфликте под прикрытием так называемых "ополченцев"