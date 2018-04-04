10:15 04.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Минске в среду соберется контактная группа

В среду, 4 апреля, в Минске состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В Минске в среду соберется контактная группа

Ожидается, что сегодня украинская сторона поднимет вопрос освобождения заложников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси.

При этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко подтвердила, что ее подгруппа сегодня будет обсуждать вопрос освобождения заложников.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ирина геращенко заверила, что Украина готова вернуть России 23 ее гражданина, которые на данный момент в украинских тюрьмах отбывают наказание в обмен на украинских заложников.

По ее словам сегодня в украинских тюрьмах отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности, суверенитета те россияне, которые были задержаны в результате войны за свое то или иное участие в конфликте под прикрытием так называемых "ополченцев"


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