В Киеве проходит рассмотрение дела о госизмене Януковича

Как отмечается, сегодня во время судебного заседания планируется допросить отдельных граждан в качестве свидетелей. В частности тех, которые находятся на территории оккупированного Крыма в режиме видеоконференции.



При этом, в начале судебного заседания сторона обвинения попросила, чтобы суд обязал специалистов настроить видеокамеру так, чтобы было видно записи, которыми пользовался свидетель. Сейчас начался допрос Валерия Луговского.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. Бежал в Россию в феврале 2014 года после массовых антиправительственных выступлений в центре Киева.

В Украине против Януковича открыто несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин заявил о своей готовности выступить в суде по делу государственной измены беглого бывшего президента Виктора Януковича.