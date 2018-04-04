11:50 04.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве проходит рассмотрение дела о госизмене Януковича

Оболонский суд Киева продолжил рассматривать по сути дело о госизмене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщают украинские СМИ.

В Киеве проходит рассмотрение дела о госизмене Януковича

Как отмечается, сегодня во время судебного заседания планируется допросить отдельных граждан в качестве свидетелей. В частности тех, которые находятся на территории оккупированного Крыма в режиме видеоконференции. 

При этом, в начале судебного заседания сторона обвинения попросила, чтобы суд обязал специалистов настроить видеокамеру так, чтобы было видно записи, которыми пользовался свидетель. Сейчас начался допрос Валерия Луговского. 

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. Бежал в Россию в феврале 2014 года после массовых антиправительственных выступлений в центре Киева.

В Украине против Януковича открыто несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин заявил о своей готовности выступить в суде по делу государственной измены беглого бывшего президента Виктора Януковича.


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