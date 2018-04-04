09:59 04.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Умер узник Кремля Юрий Солошенко

В среду утром, 4 апреля, умер освобожденный в 2016 году пленник Кремля Юрий Солошенко, которого в России осудили раньше за шпионаж.

Умер узник Кремля Юрий Солошенко

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, Уполномоченный по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко,

По ее словам, она только что получила смс от сына Солошенко. Юрий Данилович был очень светлым и прекрасным человеком. Москва отдала нам его два года назад только потому, что у Юрия Даниловича был рак, - пояснил политик, добавив, что он боролся все это время, ему помогали семья и хорошие люди.

Она заверила, что счастлива по поводу того, что в июне 2016 году удалось его "вытащить" и он был это время в кругу семьи.

Геращенко ткж отметила, что два дня назад говорили о нем с президентом и Святославом Цеголко и вспоминали как все это время держали с ним контакт, пытались помогать. Вечная память, дорогой Юрий Данилович, - добавила Ирина Геращенко.

Напомним, как сообщал УРА-нформ, политические заключенные Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко 14 июня 2016 года вернулись из России в Украину.

Его обменяли на некую одесситку. Обмен состоится по той же схеме, по которой меняли Надежду Савченко на российских ГРУшников, когда украинку и россиян одновременно доставили на родину на самолетах.


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