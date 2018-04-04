Украина ожидает ответа от России по обмену пленными, - Ирина Геращенко

Теперь Украина ожидает реакции на эту инициативу. Об этом после заседание сообщила на своей страничке в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Она также рассказала, что сегодня во время заседания ключевыми стали вопросы безопасности, ежедневное нарушение другой стороной Пасхального перемирия и новый этап освобождения заложников. Конечно, мы поднимали вопрос и освобождение пленников, которые находятся, как в российских тюрьмах, так и с оккупированных территорий.

Здесь мы готовы к самому широкому здоровому компромиссу, за исключением неприемлемых позиций, как то освобождение беркутовцев и тому подобное, - уточнила Геращенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.