20:32 04.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина ожидает ответа от России по обмену пленными, - Ирина Геращенко

Украинская сторона в среду, 4 апреля, во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске заявила о готовности передать Российской Федерации 23 заключенных россиян.

Украина ожидает ответа от России по обмену пленными, - Ирина Геращенко

Теперь Украина ожидает реакции на эту инициативу. Об этом после заседание сообщила на своей страничке в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Она также рассказала, что сегодня во время заседания ключевыми стали вопросы безопасности, ежедневное нарушение другой стороной Пасхального перемирия и новый этап освобождения заложников. Конечно, мы поднимали вопрос и освобождение пленников, которые находятся, как в российских тюрьмах, так и с оккупированных территорий.

Здесь мы готовы к самому широкому здоровому компромиссу, за исключением неприемлемых позиций, как то освобождение беркутовцев и тому подобное, - уточнила Геращенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.


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