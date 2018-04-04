Украина готова обменять 23 россиян на украинских заложников, - Ирина Геращенко

Сегодня в украинских тюрьмах отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности, суверенитета те россияне, которые были задержаны в результате войны за свое то или иное участие в конфликте под прикрытием так называемых "ополченцев".

Об этом во вторник вечером, 3 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов рассказала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, это кураторы, а не "ополченцы". Украина готова передать их, но так же хочет получить своих граждан.

Если российская сторона утверждает, что "нас там нет", то украинская сторона говорит, что нет, вы здесь есть. И сейчас 23 россиянина находятся в украинских тюрьмах, - добавила народный депутат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ранее Ирина Геращенко говорила, что Украина готова обменять 20 россиян на политзаключенных в РФ и заложников.