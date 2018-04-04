18:16 04.04.2018 | Общество | Новости
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Цукерберг даст показания по защите данных в Facebook в американском суде

Основатель и генеральный директор социальной сети Facebook Марк Цукерберг 11 апреля 2018 года предстанет перед комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США. Он будет свидетельствать по воводу утечки данных и ситуации с Cambridge Analytica.

Цукерберг даст показания по защите данных в Facebook в американском суде

Об этом сообщается на сайте коммитета.

Указано, что слушание по делу утечки данных назначено на 10:00.

Сообщается, что слушание исполнит роль серьезной возможности указать на суть и разъяснить необходимые вопросы конфиденциальности пользователей сети. Это поможет гражданам США осознать конкретно, какие работы ведутся над их собственной информацией в Интернете.

В сообщении также подчеркнуто, что Конгресс широко оценил согласие Цукерберга дать показания перед комитетом, и с нетерпением ожидает ответы на подготовленные вопросы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", основатель и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг отказался выступать в парламенте Британии в связи с утечкой данных пользователей соцсети.


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