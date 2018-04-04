Суд Харькова продлил арест Зайцевой и Дронову

Оба они будут находится под стражей до 1 июня. По мнению следователей, они могут скрыться, воздействовать на свидетелей и потерпевших или воспрепятствовать расследованию иным способом.

При этом адвокат Зайцевой Юлия Козырь не возражала против продления ареста, однако защита Дронова настаивала на более мягкой мере пресечения.

Напомним, авария в Харькове произошло вечером 18 октября 2017 года на улице Сумской, где автомобиль Lexus RX 350, после столкновения с Volkswagen Touareg врезался в толпу пешеходов. За рулем Lexus находилась 20-летняя Алена Зайцева, Volkswagen Touareg управлял Геннадий Дронов. В результате ДТП в Харькове на месте происшествия погибли пять человек, еще шесть были травмированы. Позже в больнице умерла еще одна пострадавшая.

Как сообщал УРА-Информ, 20 октября суд арестовал Зайцеву на два месяца. Дронов изначально проходит по делу как свидетель, в ноябре ему также сообщили о подозрении.