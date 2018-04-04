Стали известны новые подробности трагедии МН-17

Об этом говорится в выводах Следственной группы, которые были обнародованы третьего апреля.

Как отмечается, радиолокационная станция в российском Усть-Донецке могла не зафиксировать ракету "Бук" из-за свойств ее полета, в частности, из-за ее скорости. Однако, по мнению экспертов, это не значит, что ракеты не было.

По словам специалистов, настройки гражданской радиолокационной станции такие, что скоростные объекты обычно не видны на радарных изображениях. Таким образом, это предотвращает "хаос" на радарном изображении.

К слову, в данный момент российские радары не обнаружили ни одного другого самолета вблизи MH17.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в нидерландском городе Эйндховене в воскресенье, 25 марта, открыли мемориал памяти жертв катастрофы авиарейса МH17, которая произошла на Донбассе в июле 2014 года.