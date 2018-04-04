08:41 04.04.2018 | Общество | Новости
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Россия готовиться к ракетным испытания над экономической зоной Латвии

Российский флот планирует в скором времени провести ракетное испытание над исключительной экономической зоной Латвии в Балтийском море.

Россия готовиться к ракетным испытания над экономической зоной Латвии

Об этом сообщает Латвийское информационное агентство Leta.

Как отмечается, РФ проинформировала Латвию о том, что с 4 по 6 апреля российский флот будет проводить испытания ракет над исключительной экономической зоной Латвии в Балтийском море.

Известно, что на запрос Латвии о подробной информации касательно испытаний и ракет, Россия не предоставила никакого ответа.

В ответ на запрос Минобороны Латвии о подробной информации относительно испытаний, Россия ответила только, что принимает все необходимые меры безопасности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Турции в воскресенье прошли успешные испытания первых баллистических ракет отечественной разработки Gцkdoğan и Bozdoğan.


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