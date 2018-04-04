Рада может вернутся к вопросу о е-декларировании на следующей неделе, - Кононенко

Рассмотрение нового законопроекта может состояться уже на следующей сессионной неделе. Об этом в среду, 4 апреля, сообщил первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Игорь Кононенко.

По его словам, в вопросе е-декларирования нет единства ни в парламенте, ни у общества. Есть разные позиции. Но уголовную ответственность 100% нужно снимать, - пояснил политик, добавив, что е-декларирования нужно решать в рамках нового законопроекта. Кононенко также напомнил, что представитель президента уже анонсировала внесение нового законопроекта и пообещал, что депутаты объединятся вокруг этого законопроекта с учетом позиции Венецианской комиссии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины на заседании 3 апреля отказалась включать в повестку дня отмену электронного декларирования для общественных активистов, которые занимаются антикоррупционными расследованиями.