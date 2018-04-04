Проблема заработных плат шахтеров решена

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Протокольное решение подписано как "Некоторые вопросы государственных угледобывающих предприятий" .

Министр финансов Александр Данилюк сообщил, что документ обязывает до 1 мая все украинские угледобывающие предприятия абсолютно перейти на обслуживание в Государственное казначейство.

Глава правительства Владимир Гройсман заявил, что требование платить вовремя заработную плату шахтерам - требование номер один, указанное в этом документе. Он добавил, что руководители тех предприятий, которые не выплачивают зарплаты, должны быть уволены.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине запасы угля газовой и антрацитовой групп на Тепловой электростанции Теплоэлектроцентрали уменьшились на 1,8%.