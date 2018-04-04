14:19 04.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Проблема заработных плат шахтеров решена

Кабинет министров Укроаины на заседании 4 апреля утвердил решение, что 70% выручки от продажи угля, предприятия, добывающие ископаемое, должны направлять на погашение долгов по зароботным платам перед шахтерами.

Проблема заработных плат шахтеров решена

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Протокольное решение подписано как "Некоторые вопросы государственных угледобывающих предприятий" .

Министр финансов Александр Данилюк сообщил, что документ обязывает до 1 мая все украинские угледобывающие предприятия абсолютно перейти на обслуживание в Государственное казначейство.

Глава правительства Владимир Гройсман заявил, что требование платить вовремя заработную плату шахтерам - требование номер один, указанное в этом документе. Он добавил, что руководители тех предприятий, которые не выплачивают зарплаты, должны быть уволены.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине запасы угля газовой и антрацитовой групп на Тепловой электростанции Теплоэлектроцентрали уменьшились на 1,8%.


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