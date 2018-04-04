19:30 04.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ПриватБанк является финансовой пирамидой, - НБУ

Один из крупнейших банков Украины ПриватБанк по факту выступает годами выстроенной продуманной финансовой пирамидой.

ПриватБанк является финансовой пирамидой, - НБУ

В рамках открытых уголовных производств будут подготовлены подозрения к банковским участникам махинаций. Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, в Верховной  Раде.

Как заверяет Сытник, ущерб, зафиксированный ​​в производствах антикоррупционного бюро, относительно государственной собственности ПриватБанк равняется 150 млрд гривен.Он добавил, что по всей видимости, эти средства были похищены после Революции достоинства.

По словам главы НАБУ,в данных делах брали непосредственную участь не только бывшие владельцы Приватбанка, но и работники Национального банка Украины.

Известно, что до этого международное детективное агентство Kroll определило, что ПриватБанк фигурировал в масштабных и скоординированных мошеннических действиях  на протяженнии 10 лет до национализации, что привело к ущербу средств банка в размере около 5,5 млрд долларов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальному  антикоррупционному бюро Украины помогло создание Специализированной антикоррупционной прокуратуры в избежании  присмотра Генеральной прокуратуры Украины.


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