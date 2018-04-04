Полицейским Украины вручили катера и автомобили

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Полицейским передали десять многофункциональных патрульных катеров TUNA 600, TUNA 865, TUNA 85, которым под силу поддержание и обеспечение полноценного общественного порядка, борьба со злоумышленниками на речных и морских териториях.

Конкретно новую водную технику одержали подразделения правоохранителей на воде в Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.

В частности 102 автомобиля вручили полиции Киева и Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Херсонской, Черкасской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской, Черкасской областей.

Указано, что также 23 машины фирмы Renaut предоставят в подразделения полиции особого назначения ГУНП в областях. Также полиции дадут 70 транспортных средств модели Skoda.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава Национальной полиции Сергей Князев анонсировал набор пилотов для первых вертолетов, которые Украина получит в 2020.