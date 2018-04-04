По всей Украине планируют запретить парковки внутри жилых кварталов - ФОТО

Заместитель министра Лев Парцхаладзе в своем посте в соцсети написал, что чогласно обновленным нормам организации мест постоянного или временного хранения средств автотранспорта внутри квартала не допускается. Гостевые автостоянки рекомендуется размещать со стороны улицы или проезда, который ограничивает квартал.

По мнению Парцхаладзе, хаотичные парковки несут угрозу для жизни из-за загазованности воздуха и блокирования проезда для пожарной и другой спецтехники.

Поэтому, для хранения легковушек предусматриваются наземные, подземные и комбинированные автоматизированные или обычные гаражи.

В исторических и центральных районах городов допускается проектирование только подземных парковок для автомобилей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств" опубликовано в газете "Голос Украины". Таким образом, Закон вступает в силу 27 сентября 2018 года.