Опубликовано количество бюджетных мест в украинских вузах

Об этом сообщает сайт ведомства - соответствующий документ расположен на сайте МОН в разделе “Вступительная кампания-2018”.

Абитуриенты имеют возможностьузнать о количестве мест для приема по государственному заказу, которые сможет предоставить конкретный вуз за 2018 год. В учет берутся те вузы, что имеют отношение к сфере управления Министерства образования и науки.

Указано, что собраные данные о бакалавриате и магистратуре посчитаны в 161 вузе из всех регионов страны.

Специалисты учитывали лицензионный объем, то есть общее количество поступающих в силах принять заведение; максимальный объем приема абитуриентов на места государственного заказа и квалификационный минимум, то есть сколько минимально студентов должно учиться по контракту, чтобы заведение проводило их набор.

Но число бюджетных мест на каждую специальность определяют сами вузы, так как в Украине вступление в бакалавриат и некоторые специальности магистратуры происходит по широкому конкурсу.

В частности, сообщается, сколько максимально поступающих примет заведение по квоте 1 — на основе вступительных экзаменов, и квоте 2 — для поступающих по упрощенной процедуре с оккупированных территорий.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по версии QS World University Rankings лучшим вузом Украины является Харьковский национальный университет имени Василия Каразина.