15:50 04.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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НАБУ спасся от надзора ГПУ благодаря антикоррупционной прокуратуре, - Сытник

Национальному антикоррупционному бюро Украины помогло создание Специализированной антикоррупционной прокуратуры в избежании  присмотра Генеральной прокуратуры Украины.

НАБУ спасся от надзора ГПУ благодаря антикоррупционной прокуратуре, - Сытник

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в ходе выступления в Верховной раде Украины.

Как заявил чиновник, пылкие дискуссии подтверждают создание действительно независимого органа, который в данный момент работает эффективно.

По словам Сытника, на сегодня идет штатная работа детективов и прокуроров НАБУ и САП и при этом не нужно замалчивать факты об определенных противоправных действиях, так что единственной гарантией независимости этих органов является неотрывное следование законам государства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи негласных следственных действий, которые велись в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.


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