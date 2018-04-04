На оснащение начальных школ выделят один млрд гривен

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что решение принято для закрепления плана распределения субвенции из государственного бюджета местным структоурам на обеспечение доступного начального образования.

Конкретно средства израсходуют на:

- оплату труда тренеров, тренеров-педагогов, которые по специальной программе повышают квалификации учителей и заместителей директоров учреждений общего среднего образования по учебно-воспитательной работе в начальных классах для введения в жизнь нового стандарта начального образования и современных образовательных методик;

- заработную плату преподавателей учреждений последипломного педагогического образования коммунальной формы собственности, которые повышают квалификацию учителей иностранных языков и учителей учреждений общего среднего образования, в которых дети учатся на языках национальных меньшинств;

- решение организационных вопросов по повышению квалификации учителей начальной школы, которые будут обучать учеников первых классов в 2018/2019 и 2019/2020 годах, заместителей директоров учреждений общего среднего образования по учебно-воспитательной (учебной, воспитательной) работе в начальных классах;

- на покупку школьного оборудования, а именно дидактических материалов для первых классов "Новой украинской школы", современной мебели для учеников и компьютерного оборудования.

В текущем 2018 году государственный бюджет планирует выделить в формке субвенций 1,37 млрд гривен. В частности, 370 млн гривен уйдет на оплату труда и организационные вопросы и почти 999 млн гривен на оснащение классов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по решению Кабинета министров, в Украине ближайшие десять лет пенсионный возраст повышать не будут.