К Пасхе в Украине запустят три дополнительных поезда

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что на праздничные даты с 6 по 10 апреля было назначено 26 дополнительных поезда в популярных направлениях.

Известно, что дополнительно назначили поезд № 239 Киев – Ужгород, который отправится из Киева 6, 8 апреля в 19:44 и прибудет в Ужгород на следующий день в 10:56.

В обратном направлении из Ужгорода поезд отправится 7 и 9 апреля в 19:05 и прибудет в Киев на следующий день в 10:09.

Кроме того, поезда будут курсировать с Киева во Львов, Харьков, Ковель, Хмельницкий, Одессу, Днепр и Винницу. Весь детальный список с расписанием поездок, можно узнать на сайте госкомпании.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ" "Укрзализныця" назначила ряд дополнительных поездов на Пасху. Руководство компании назначило еще четыре дополнительных поезда.