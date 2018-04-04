Известный карикатурист высмеял Трампа и Путина - ФОТО

Свое творение автор рисунков опубликовал на своей страничке в Facebook.

"Владимир – приезжай, я покажу тебе свой "навальный" кабинет", - говорит нарисованный Дональд Трамп собеседнику – Владимиру Путину.

При этом, пользователи соцсети бурно отреагировали на эту картинку.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Сергей Елкин изобразил печального 44-го президента США, который покинул свой пост. "Да, мы уходим", - написано на рисунке. Добавим, что эта фраза созвучна той, которую Обама произнес во время своей прощальной речи.