Google посвятил дудл-картинку Майе Энджелоу

Он размещен на стартовой странице поисковика Google.

Отмечается, что картинке поисковика поэтесса из Сент-Луиса изображена на фоне желтых и белых цветов. Сама женщина таинственно улыбается.

Известная "королева пера" родилась в Сент-Луисе, 4 апреля 1928. Из-за цвета кожи женщине пришлось бороться все жизнь. Она активно выступала за равенство, сотрудничая в этом вопросе с Мартином Лютером Кингом и Малкольмом Иксом.

За свою творческую жизнь Энджелоу написала семь автобиографий, пять сборников эссе, поэтические сборники, несколько пьес. Также она писала киносценарии для телешоу, которые в течение 50 лет были на экранах.

Самой известной ее книгой стало произведение "Я знаю, от чего птица поет в клетке". Это автобиографическая книга о молодости самой писательницы.

Добавим, Энджелоу читала стихи на инаугурации президента Билла Клинтона в 1992 году. .

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", корпорация Google решила необычным способом презентовать новую функционал сервиса с помощью рекламы в киевском метрополитене.