Google оказался в центре религиозного скандала

Об этом сообщает Daily Mail.

Среди недовольсьвующих есть популярные люди, такие как голливудский актер Джеймс Вудс, известный консервативными взглядами. Он посчитал, что отсутствие пасхальной заставки несло в себе негативный умысел и факт ненависти компании к христианам.

Многие пользователи Twitter настроенны схоже.

Как комментируют люди, Google выпускает дудлы к Рамадану, в дни рождения слабо известных личностей. Это аргумент к тому, что бойкот одного из наимасштабнейших христианских праздников не случаен.



Специалисты Google заявляют, что не выставляет дудлов для религиозных праздников, помимо тех, что перестали быть религиозными, как, например, День Святого Валентина и Фестиваль цветов Холли. Компания не ставит пасхальных заставок с 2000 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", поисковая система Google в Украине посвятила очередную картинку дудл Майе Энджелоу в честь 90 дня рождения американской писательницы.