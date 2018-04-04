13:15 04.04.2018 | Общество | Новости
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Google оказался в центре религиозного скандала

Всемирно известнуая поисковая компания Google оказалась под шквальной критикой пользователи социальных сетей. Сканадал связан с тем, что работники компании не разработали дудл на пасхальную тематику для своего поисковика.

Google оказался в центре религиозного скандала

Об этом сообщает Daily Mail.

Среди недовольсьвующих есть популярные люди, такие как голливудский актер Джеймс Вудс, известный консервативными взглядами. Он посчитал, что отсутствие пасхальной заставки несло в себе негативный умысел и факт ненависти компании к христианам.

Многие пользователи Twitter настроенны схоже.

Как комментируют люди, Google выпускает дудлы к Рамадану, в дни рождения слабо известных личностей. Это аргумент к тому, что бойкот одного из наимасштабнейших христианских праздников не случаен. 

Специалисты Google заявляют, что не выставляет дудлов для религиозных праздников, помимо тех, что перестали быть религиозными, как, например, День Святого Валентина и Фестиваль цветов Холли. Компания не ставит пасхальных заставок с 2000 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", поисковая система Google в Украине посвятила очередную картинку дудл Майе Энджелоу в честь 90 дня рождения американской писательницы.


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