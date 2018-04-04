14:08 04.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Как "раскрутиться" в Интернет? Советует Тарас Гуща

Правильное использование рекламных технологий продвижения сайтов компаний в интернет-пространстве позволяет быть предприятиям на первых позициях.

Эксклюзив: Как

Чтобы попасть в топ-10 Google нужно понимать алгоритмы популярной поисковой системы, которые постоянно меняются. Что это за методы, или иначе SEO-технологии " Первому Деловому" рассказал руководитель компании SEO.UA Тарас Гуща

"Первый фактор — это релевантность вашего текста на вашем веб-сайте, для того, чтобы ваш сайт находили по определенной фразе, она как минимум должна быть на вашем веб-сайте. Также ссылки с других сайтов на вашу страницу. Также социальные факторы. Чем больше человек проводит времени на вашем веб-сайте, тем больше Google считает, что именно этот веб-сайт полезный для посетителей", — рассказал Т.Гуща. 

Если же компания только начинает свою деятельность и не имеет бюджета, то можно попробовать самостоятельно рекламироваться в интернете. Как посоветовал Тарас Гуща, для быстрого старта нужно начинать с рекламы на Facebook и Google AdWords. А потом уже обращаться к такой рекламной методике продвижения сайта, как SEO, минимальный бюджет которой составляет 10 тыс. грн.


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