Эксклюзив: Как "раскрутиться" в Интернет? Советует Тарас Гуща

Чтобы попасть в топ-10 Google нужно понимать алгоритмы популярной поисковой системы, которые постоянно меняются. Что это за методы, или иначе SEO-технологии " Первому Деловому" рассказал руководитель компании SEO.UA Тарас Гуща.

"Первый фактор — это релевантность вашего текста на вашем веб-сайте, для того, чтобы ваш сайт находили по определенной фразе, она как минимум должна быть на вашем веб-сайте. Также ссылки с других сайтов на вашу страницу. Также социальные факторы. Чем больше человек проводит времени на вашем веб-сайте, тем больше Google считает, что именно этот веб-сайт полезный для посетителей", — рассказал Т.Гуща.

Если же компания только начинает свою деятельность и не имеет бюджета, то можно попробовать самостоятельно рекламироваться в интернете. Как посоветовал Тарас Гуща, для быстрого старта нужно начинать с рекламы на Facebook и Google AdWords. А потом уже обращаться к такой рекламной методике продвижения сайта, как SEO, минимальный бюджет которой составляет 10 тыс. грн.