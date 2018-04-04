Для полноценного перемирия Россия должна прекратить поставлять боевикам оружие

Начиная с 30 марта со стороны боевиков зафиксировано 101 обстрел, из них 93 - прицельных. Для полноценного перемирия на Донбассе Российская Федерация должна прекратить поставлять на оккупированные территории Украины вооружение, технику и наемников.

Как сообщила на своей страничке в Facebook пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер, именно об этом в среду, 4 апреля, шла речь во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске. На встрече также подчеркивалось, что Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ участникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории, включая районы, находящиеся в непосредственной близости с границей РФ.

Еще один залог перемирия - создание в приграничном районе зоны безопасности, о чем было договорено в сентябре 2014 года, а также вывод с территории Донбасса техники, вооружения и наемников РФ, - пояснила Олифер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона во время заседания трехсторонней контактной группы Минске в среду, 4 апреля, высказала позицию о готовности передать Российской Федерации 23 заключенных россиян. Теперь Украина ожидает реакции РФ на эту инициативу.