13:52 04.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Брак за сутки стал доступным еще в нескольких городах Украины

Члены украинского правительства внесли правки в пункт 1 распоряжения "О введении реализации пилотного проекта по государственной регистрации брака". Об этом стало известно на сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины.

Брак за сутки стал доступным еще в нескольких городах Украины

Сообщается, что с четвертого апреля 2018 года проект "Брак за сутки" также распространяется на такие города, как Владимир-Волынский, Радомышль, Вышгород, Трускавец, Черноморск, Ромны, Чертков, Умань и Нежин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", любовь не имеет границ и сегодня уже никого не удивляет брак с иностранцем. Но не все интернациональные пары живут долго и счастливо. Не всем под силу преодолеть многочисленные трудности, неизбежно возникающие в таких союзах.

Обычно сложности в отношениях пары возникают не из-за притирки характеров, а по причине разных менталитетов. Убеждения и взгляды на жизнь, принципы и отношения, которые привычны нам, отличаются от господствующих в другой стране. Не всегда речь идет о мусульманских государствах, поскольку европейские страны имеют свои особенности.

Одиночество вдали от родины, языковой барьер и невозможность найти подходящую работу быстро дают о себе знать. А при расставании возникают основные проблемы, особенно если у пары есть ребенок.


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