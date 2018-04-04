Более 335 тысяч украинцев зарегистрировалось на ВНО

Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.

Указано, что на 4 апреля 2018 года на экзамен во внешнем независимом оценивании зарегистрировано 335 472 человека.

Наибольшее число людей пройдут тестирование в Киеве (28 438), Днепропетровской (24 811), Львовской (21 373), Харьковской (21 244), Одесской (20 657) областях.

В частности, для прохождения экзамена по украинскому языку и литературе зарегистрировано 332 850 человек, истории Украины - 168 644 человека, математике - 111 740 человек, английского языка - 89 148 человек, биологии - 82 146 человек.

Напомним, как ранеесообщал "УРА-Информ", Министерство здравоохранения Украины уволило ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову.