16:30 04.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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73 украинца одержат государственные стипендии пожизненно

Кабинет министров Украины на заседании 4 апреля утвердило решение, которым определило список граждан, которым будет назначено пожизненные государственные именные стипендии в связи с преследованиями.

73 украинца одержат государственные стипендии пожизненно

Помимо прочего, во время заседания правительство одобрило и представило на рассмотрение в Администрацию президента Указ Президента Украины Петра Порошенко "О назначении пожизненных государственных именных стипендий гражданам Украины, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность".

Указом главы государства предусмотрено оформление стипендий 73 лицам из 17 областей Украины и Киева.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко скорбит в связи со смертью бывшего узника Кремля Юрия Солошенко.


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