73 украинца одержат государственные стипендии пожизненно

Помимо прочего, во время заседания правительство одобрило и представило на рассмотрение в Администрацию президента Указ Президента Украины Петра Порошенко "О назначении пожизненных государственных именных стипендий гражданам Украины, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность".

Указом главы государства предусмотрено оформление стипендий 73 лицам из 17 областей Украины и Киева.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко скорбит в связи со смертью бывшего узника Кремля Юрия Солошенко.