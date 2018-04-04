127 млрд гривен возмещено с начала запуска автоматического возмещения НДС, - Данилюк

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.

По его словам старт реестра был организован, не глядя на большое сопротивление, и сейчас он исправно работает. Украинские бизнесмены смогли лучше планировать работу и регклярно получать заработок.

Данилюк, подчеркнул внушительное уменьшение сроков выплат. На данномм этапе работы реестра около 90% заявок возмещается в течении месяца. Предпринимателям больше не придется поддерживать систему коррупции, чтобы одержать свои законные средства и теперь им точно известно о сроках возмещения.

Как сообщил Данилюк, Кабинет Министров разработал и отдал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, просто и понятно позволяющий вернуть предпринимателям прошлыне долги.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министерство финансов Украины ожидает, что выигранные у ПАО "Газпром" 2,5 млрд долларов в Стокгольмском арбитраже пополнят государственный бюджет Украины.