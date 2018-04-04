17:15 04.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100190484:test

127 млрд гривен возмещено с начала запуска автоматического возмещения НДС, - Данилюк

С начала запуска онлайн Реестра автоматического возмещения Налога на добавленную стоимость в течении года плательщики получили приблизительно 127 млрд гривен.

127 млрд гривен возмещено с начала запуска автоматического возмещения НДС, - Данилюк

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.

По его словам старт реестра был организован, не глядя на большое сопротивление, и сейчас он исправно работает. Украинские бизнесмены смогли лучше планировать работу и регклярно получать заработок.

Данилюк, подчеркнул внушительное уменьшение сроков выплат. На данномм этапе работы реестра около 90% заявок возмещается в течении месяца. Предпринимателям больше не придется поддерживать систему коррупции, чтобы одержать свои законные средства и теперь им точно известно о сроках  возмещения.

Как сообщил Данилюк, Кабинет Министров разработал и отдал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, просто и понятно позволяющий вернуть предпринимателям прошлыне долги. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министерство финансов Украины ожидает, что выигранные у ПАО "Газпром" 2,5 млрд долларов в Стокгольмском арбитраже пополнят государственный бюджет Украины.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинские расходы на алкоголь и табак увеличились Москва грозит наложить санкции на Латвию за отказ от русского языка в средних школах Екатерина Осадчая призналась, как будет отмечать Пасху 2018 73 украинца одержат государственные стипендии пожизненно
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив