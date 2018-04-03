15:33 03.04.2018 | Политика | Новости
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Зачем нужно было "убирать" дочь Скрипаля: раскрыты детали следсвия

Дочь бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Юлию хотели отравить, дабы последняя не смогла получить доступ к банковскому счету своего брата. Об этом передает Daily Mirror.

Зачем нужно было

Сообщается, что решение об убийстве Юлии было совершенно не случайным и для этого имеется масса доказательств. Дочь Скрипаля должна была получить около 150 тыс фунтов стерлингов от продаже особняка его сына Александра, который умер в Санкт-Петербурге при невыясненных обстоятельствах.

Юлия Скрипаль получила доступ к счету, который по доверенности ей достался от ее отца. Проблема состояла в том, что эти деньги находились в одном из российских банков. Таким образом, смерть Юлии могла быть заранее спланированной операцией по ликвидации самого Сергея и всех его близких.

Выходит, что Юлия не зря дотрагивалась до дверной ручки, которая была покрыта ядовитым порошком, остальные детали расследования покамест остаются неизвестными.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее у следствия по делу Сергея Скрипаля появилась новая версия по поводу отравления бывшего полковника ГРУ. Ядовитым веществом могли быть обработаны полученные им презенты, которые передала его дочь.


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