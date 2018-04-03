Во вторник в Украине ожидается долгожданное потепление

Только в восточных областях во вторник возможны дожди, а на остальной территории Украины будет сухо, солнечно и довольно тепло.

Ветер преимущественно западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем поднимется до ​​8-13 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью пойдет мелкий дождь, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков. Температура воздуха ночью составит 0-2 градуса тепла. В окрестностях возможно 0-2 мороза. Днем температура воздуха поднимется до ​​10-12 градусов тепла.

На западе Украины осадков не предвидится. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем воздух прогреется до ​​10-16 градусов.

На севере ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем ​​без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 тепла до 3 градусов мороза. Днем будет ​​5-12 градусов тепла.

В центре Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов, Днев воздух прогреется до 6-13 градусов.

В восточных областях пройдут дожди, ночью на Харьковщине с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 тепла до 3 градусов мороза. Дневная температура воздуха составит ​​3-8 градусов тепла.

На юге Украины будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью составит 2-5 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в ​​6-12 градусов выше нуля.

В Крыму сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов.

Народный прогноз: 3 апреля отмечается день памяти святого Кирилла, епископа Катанского. В народе святого называли Кирилл - дери полоз. Так назван день за то, что в это время портятся дороги и ездить на санях в прежние времена становилось затруднительно. Если в этот день при восходе солнца в небе наблюдаются красные круги, то год обещает быть плодородным. С этого времени начинают набухать почки смородины. Появляются белые трясогузки.