10:32 03.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове начало подписания деклараций с врачами отложено

Городские власти Львова приняли решение отложить начало подписания деклараций пациентов с семейными докторами.

Во Львове начало подписания деклараций с врачами отложено

Такие решение было принято в связи с юридической неопределенностью процесса. Как пояснил во вторник, 3 апреля, начальник управления здравоохранения Львовской областной государственной администрации Владимир Зуб, нет ни одного документа, регламентирующего деятельность системы e-Health кроме разъяснений и заявлений со стороны Министерства здравоохранения.

Сейчас будут проведены юридические консультации, чтобы не ошибиться и соблюсти законодательство, - пояснил Зуб журналистам, добавив, что прежде всего речь идет о защите персональных данных пациентов, а в данное время "нет юридического документа, дающего главврачу гарантию, что все данные пациентов будут надежно защищены".

Вместе с тем представитель администрации сообщил, что комиссия городской рады отобрала две компании – Healthy UA и "Доктор Элекс", которых могут использовать медучреждения Львова для подключения к общей системе E-Health.

Чиновник также отметил что пока ни одно медучреждение Львова не зарегистрировано в E-Health, но по его словам, процесс начался, и до конца недели могут зарегистрировать все медицинские учреждения, принимающие участие в первом этапе реформы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 2 апреля, в Украине стартует кампания по выбору врача первичной медицинской помощи " Врач для каждой семьи". Это первый этап медицинской реформы, которую осенью прошлого года приняли народные депутаты.

Согласно сообщениям Министерства здравоохранения, в рамках кампании украинцы будут подписывать декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром. На основе этих деклараций пациент будет закреплен за конкретным врачом, а врач будет получать оплату в зависимости от количества подписавших с ним декларацию пациентов.


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