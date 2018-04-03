В Сальвадоре произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 6,1 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает министерство окружающей среды и природных ресурсов страны, землетрясение произошло у побережья департамента Сан-Висенте.

Многие жители ощутили подземные толчки, после чего поспешили покинуть жилые помещения. Однако, по заявлениям властей, землетрясение никаких разрушений не принесло. Угроза цунами не объявлялась.

При этом по словам директора агентства гражданской защиты Хорхе Мелендес землетрясение ощущалось на большей части страны.

Вместе с тем по данным Геологической службы Соединенных Штатов Америки магнитуда землетрясения достигла отметки 5,9. Очаг подземных толчков залегал на глубине 49 км. Он был сосредоточен примерно в 80 километрах к югу - юго-востоку от столицы Сан-Сальвадора.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 2 апреля, в юго-западной части Тихого океана произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,3 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Reuters, ссылаясь на геологическую службу Соединенных Штатов Америки, землетрясение произошло к юго-западу от Тонги - государства-архипелага в юго-западной части Тихого океана.