В Ровно полиция изъяла около 55 килограммов янтаря-сырца

Машина принадлежала 30-летнему жителю областного центра. Как сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области, на улице Николая Карнаухова инспекторы патрульной полиции остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения.

Патрульные решили проверить машину и заметили пакет. После проверки в нем оказались камни, внешне похожее на янтарь.

Транспортное средство доставили на территорию отдела полиции и опечатали и там, на основании постановления суда, обыскали автомобиль. В нем обнаружили мешок и пакеты с "солнечным" камнем общим весом 54 килограммов 650 граммов.

В настоящее время правоохранители устанавливают лица, причастные к совершенному преступлению.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники областного управления защиты экономики города Ровно совместно с полицией провели операцию по задержанию группы добытчиков янтаря. В руки правоохранителей попали не только старатели, но и их схрон с "солнечным камнем". Склад для хранение преступники организовали в гараже одного из подельников.