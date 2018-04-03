01:30 03.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаевской области в воинской части погиб солдат-срочник

В Николаевской области в воскресенье, 1 апреля, в одной из воинских частей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, погиб солдат срочной службы.

В Николаевской области в воинской части погиб солдат-срочник

Военный умер в результате огнестрельного ранения при исполнении служебных обязанностей. Как сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ, сейчас на месте происшествия работает комиссия.

В состав комиссии вошлт представители Национальной полиции, Военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеры Командования Воздушных Сил ВС Украины.

По факту смерти проводится служебное расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, военнослужащий-контрактник ВСУ получил ожоги в результате пожара в воинской части в Черниговской области.


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