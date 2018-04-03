В Николаевской области в воинской части погиб солдат-срочник

В пятницу утром, 24 ноября, в канцелярию Николаевской облгосадминистрации поступило письмо с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета. В частности, там находился лист бумаги с надписью "Требуем прекратить политические преследования нашего лидера Михаила Саакашвили или конверты с вирусом Марбурга будут у каждого, кто препятствует ему".