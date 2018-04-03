В Николаевской области в воинской части погиб солдат-срочник

Военный умер в результате огнестрельного ранения при исполнении служебных обязанностей. Как сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ, сейчас на месте происшествия работает комиссия.
В состав комиссии вошлт представители Национальной полиции, Военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеры Командования Воздушных Сил ВС Украины.
По факту смерти проводится служебное расследование.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, военнослужащий-контрактник ВСУ получил ожоги в результате пожара в воинской части в Черниговской области.