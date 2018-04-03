10:21 03.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Чернигове и Сумской области полностью в воде находятся более 400 домов – ФОТО, ВИДЕО

Черниговская и Сумская область полностью находятся под водой, там подтоплено более 441 домохозяйства. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в Ахтырке остается подтопленными 351 домохозяйства и 13 жилых домов.

В Чернигове и Сумской области полностью в воде находятся более 400 домов – ФОТО, ВИДЕО

Отмечается, что за суки спасатели эвакуировали 63 человека, трех пожилых госпитализировали.

Для проведения подворного обхода и эвакуации населения от ГСЧС привлечено 78 человек личного состава, три единицы техники и четыре плавсредства.

В Чернигове вода затопила 90 домохозяйств, в том числе 5 жилых домов. Было эвакуировано семь человек. Жителям помогают 35 спасателей с помощью девяти единиц техники, двух плавсредств и экскаватора коммунальной службы города.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Сумской области весенним половодьем подтоплена почти половина города Ахтырка. Отмечается, что в этом году весенние наводнение впервые за много лет затопило почти весь город. Так, на помощь населению поднят весь личный состав местной полиции.


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