В Чернигове и Сумской области полностью в воде находятся более 400 домов – ФОТО, ВИДЕО
Черниговская и Сумская область полностью находятся под водой, там подтоплено более 441 домохозяйства. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в Ахтырке остается подтопленными 351 домохозяйства и 13 жилых домов.
Отмечается, что за суки спасатели эвакуировали 63 человека, трех пожилых госпитализировали.
Для проведения подворного обхода и эвакуации населения от ГСЧС привлечено 78 человек личного состава, три единицы техники и четыре плавсредства.
В Чернигове вода затопила 90 домохозяйств, в том числе 5 жилых домов. Было эвакуировано семь человек. Жителям помогают 35 спасателей с помощью девяти единиц техники, двух плавсредств и экскаватора коммунальной службы города.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Сумской области весенним половодьем подтоплена почти половина города Ахтырка. Отмечается, что в этом году весенние наводнение впервые за много лет затопило почти весь город. Так, на помощь населению поднят весь личный состав местной полиции.